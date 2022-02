San Valentino: Clearpay, ecco i consigli di Enzo Miccio per il regalo perfetto

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Labitalia) - San Valentino. Come festeggiare questa giornata e renderla speciale per tutte le persone a cui teniamo? Clearpay, leader nei pagamenti 'Acquista ora, paga più tardi' e conosciuta come Afterpay al di fuori dell'Europa, ha chiesto all'icona di stile, event planner e wedding e fashion designer, Enzo Miccio, alcuni consigli per rendere unica questa occasione. Ecco i suoi suggerimenti per stupire il proprio partner con regali originali e fatti con il cuore.

Parola d'ordine per San Valentino è sorpresa: “Essendo San Valentino un giorno speciale per tutti gli innamorati, è giusto dedicare una particolare attenzione anche alla scelta del regalo da fare al proprio partner. Non fatevi trovare impreparati ma cercate di mantenere la sorpresa fino all'ultimo, soprattutto se avete in mente di chiedere la mano al vostro amore nel giorno più romantico dell'anno!", spiega. "Ci sono sempre i classici, gli evergreen intramontabili soprattutto per i più giovani e per i pensieri degli ultimi momenti, cioccolatini, un bel fascio di rose rosse… E poi non può mancare mai una cena in un posto carino e magari a lume di candela. Scegliete un locale dove si respiri una bella atmosfera, non troppo affollato e piuttosto intimo", continua.

"Ma se vogliamo lasciare a bocca aperta -aggiunge- la nostra dolce metà possiamo pensare a qualcosa che sia ad effetto Wow! Un classico, che non tramonta mai, è il gioiello. Pensate a quell'anello che sbrilluccicava tanto nei suoi sogni e rendetelo magicamente realtà! Cosa c'è di più bello che farglielo indossare al dito il giorno di San Valentino! Oppure immaginate la sorpresa di aprire il pacco e scoprire quelle splendide scarpe così tanto ammirate in vetrina".

"E qualcosa che vi regali -spiega ancora- un'esperienza da vivere insieme? Unica, indimenticabile, di intensa condivisione. Cosa ne dite della Zipline? Non vi emoziona l'idea di regalarvi l'eccitazione del volo libero, trovarvi insieme sospesi a migliaia di metri?! E per i più coraggiosi acquistare un biglietto per due per lanciarsi col paracadute, un parapendio o addirittura un bungee jumping!! Se la vostra metà è alla ricerca di un'avventura meno adrenalinica ma comunque emozionante, quale migliore regalo che una giornata di “consigli” con un visagista, uno stylist o un workshop di fotografia se la propria anima gemella non può fare a meno della macchina fotografica!", continua.

"Oppure, perché non regalare al vostro lui/vostra lei un corso di ballo… se per i già appassionati è un modo per consolidare la coppia e tenere accesa la chimica, per chi è ai primi può essere il modo migliore per accenderla! Per gli amanti della buona cucina e del buon vino, non c'è regalo migliore di un tour enogastronomico in una bella località, per vivere e condividere con la propria metà momenti di relax e di scoperta di nuovi territori attraverso un'esperienza autentica di degustazione di prodotti locali", si legge ancora nella nota.

"Miei cari, il mio consiglio è di scegliere un regalo che sia pensato ad hoc, personalizzato, che faccia comprendere al vostro partner che siete attenti, premurosi e che profumi di “condivisione”. Cercate di captare i desideri, i sogni della vostra dolce metà e fate il possibile per esaudirli!!!”Se sei a corto di ispirazione e vuoi trovare il look, l'outfit e gli accessori perfetti da regalare o da indossare per festeggiare questo giorno speciale, sulla shopping directory e sui canali social di Clearpay puoi trovare tutto quello che cerchi per vivere appieno e rendere indimenticabile il tuo San Valentino … con il vantaggio di dividere il tuo pagamento in più rate - dai gioielli più brillanti e preziosi, alle scarpe tanto attese, ai prodotti di bellezza per stupire il tuo partner durante la cena più romantica, fino all'abbigliamento comodo e sportivo adatto alle lezioni di ballo e alle esperienze adrenaliniche!", conclude la nota.