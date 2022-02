Renzi: Rosato, 'vicino a Matteo e alla sua famiglia, organo Stato ferisce persone'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Non c'è molto da commentare a questa ennesima pubblicazione di atti privati che non hanno nulla a che fare con il processo ma che serve solo per ferire le persone. Peccato che a far sì che questo accada sia un organo dello Stato, che le persone le dovrebbe tutelare. La mia vicinanza e amicizia a Matteo e alla sua famiglia”. Così in un post sui social il presidente di Italia viva, Ettore Rosato.