Referendum: promotori, 'Corte ha occasione storica di ritorno alla Costituzione' (2)

(Adnkronos) - “La Carta pone pochi e chiari limiti a quali siano le materie non referendabili -proseguono Cappato e Perduca- confidiamo che i giudici costituzionali operino nel e per il pieno rispetto della Costituzione consentendo una primavera di democrazia diretta su temi tanto popolari quanto urgenti per la qualità della vita e l'amministrazione della giustizia penale e penitenziaria nel nostro paese. Non possiamo però non notare che tutte le osservazioni contrarie ai nostri referendum vogliono infilare molti peli nell'uovo, distrazioni di metodo e merito che siamo certi non pongono problemi a chi difenderà i quesiti eutanasia e cannabis e che non trarranno in inganno chi dovrà prendere la decisione finale”.