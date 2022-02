Il programma SJTU Antai MBA si è piazzato 58° a livello globale e 1° in termini di avanzamento di carriera in Cina nella classifica del Financial Times 2022

14 febbraio 2022 a

- SHANGHAI, 14 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Il programma MBA dell'Antai College of Economics and Management dell'Università di Shanghai Jiao Tong (SJTU) si è piazzato al 58° posto nella classifica globale MBA 2022 del Financial Times (FT) pubblicata il 14 febbraio 2022. La SJTU Antai, unica business school locale nella Cina continentale a risultare tra le prime 100 al mondo per nove anni consecutivi, registra prestazioni eccellenti in classifiche di indicatori chiave come l'aumento degli stipendi e l'avanzamento di carriera: gli assunti dopo tre mesi raggiungono il 100% e gli aumenti salariali il 160%. Vale anche la pena ricordare che il programma MBA di Antai si colloca al primo posto in Cina e al quarto posto nel mondo nella classifica dei progressi di carriera. Questi dati eccellenti dimostrano appieno i vantaggi unici del programma MBA di Antai nella coltivazione dei talenti e la continua crescita del potere del marchio nei vari settori.

ACEM SJTU è da sempre impegnata a introdurre risorse di alto livello nel suo programma MBA, rendendolo disponibile per porre una solida base teorica per gli studenti nonché per condividere l'esperienza diretta di gestione del settore al fine di sviluppare élite di settore eccezionali in grado di combinare teoria e pratica. La strategia di "due tipi di borse di studio, orizzontali (accademiche) e verticali (industriali), che si rafforzano a vicenda e collegano teoria e pratica" proposta da Dean Chen Fangruo non è solo implementata nella ricerca accademica da parte delle facoltà, ma anche applicata nella coltivazione dei talenti. Con l'obiettivo di "costruire un istituto di tecnologia e finanza globale che guidi il futuro", SJTU e la Bank of China hanno annunciato il lancio ufficiale di una cooperazione di alto livello sulle risorse per centinaia di milioni di RMB il 12 aprile 2021, che daranno pieno spazio ai rispettivi vantaggi per promuovere ulteriormente la reciproca responsabilizzazione in materia di finanza e tecnologia, e realizzeranno una cooperazione globale in materia di risorse per la coltivazione, la pratica e la formazione, l'innovazione e l'incubazione dei talenti, ecc. La classe d'élite imprenditoriale di Antai MBA, composta da investitori, imprenditori on-campus ed ex-allievi, offre corsi di imprenditorialità, attività e formazione offline per oltre 1.000 partecipanti per fornire pieno sostegno e accompagnarli nel loro sviluppo. Si ritiene che Antai MBA manterrà approcci pragmatici e innovativi basati su percorsi accademici consolidati sviluppando allo stesso tempo curricula di alta qualità e promuovendo la comunità industriale al fine di coltivare i futuri leader aziendali con idee e prassi di settore avanzate.

