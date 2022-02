HeiQ AeoniQ, il "rivoluzionario" filato decarbonizzante approvato da HUGO BOSS e The LYCRA Company

14 febbraio 2022 a

ZURIGO, 14 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- HUGO BOSS è stata una delle prime aziende a utilizzare i filati HeiQ AeoniQ, con un investimento azionario di 5 milioni di dollari USA in HeiQ AeoniQ LLC e ulteriori potenziali 4 milioni di dollari USA in base agli accordi sui traguardi di performance. The LYCRA Company è invece diventata distributore esclusivo del filato HeiQ AeoniQ, dopo aver effettuato un investimento significativo, il cui valore non è stato reso noto, ed essersi impegnata a sviluppare la tecnologia per un'ampia applicazione nel settore tessile.

Nell'ambito della sua strategia di crescita "CLAIM 5", HUGO BOSS (MDAX: BOSS), una delle aziende leader nel mercato globale dell'abbigliamento premium, ha effettuato il suo primo investimento legato alla sostenibilità con una partecipazione da 5 milioni di dollari USA in HeiQ AeoniQ LLC, interamente controllata da HeiQ Plc, società quotata alla Borsa di Londra (LSE: HEIQ). HUGO BOSS è la prima azienda a essersi impegnata ad adottare il filato e a essersi assicurata una partecipazione al capitale azionario di HeiQ AeoniQ. L'investimento è integrato da un ulteriore accordo da 4 milioni di dollari USA, soggetto al raggiungimento degli obiettivi concordati. La partnership strategica aiuterà HUGO BOSS a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità, tra cui la neutralità climatica all'interno della propria area di responsabilità entro il 2030 e lungo l'intera catena di valore entro il 2045. Inoltre, l'azienda pone particolare enfasi sulla creazione di un modello di business circolare end-to-end. L'investimento si inserisce quindi perfettamente nel programma di HUGO BOSS volto ad aumentare in misura considerevole la percentuale di materiali più sostenibili nel corso dei prossimi anni. A medio e lungo termine, HUGO BOSS si concentra sulla possibilità di integrare in maniera sostanziale e sostituire alle fibre di poliestere e nylon attualmente utilizzate le fibre di HeiQ AeoniQ a base di cellulosa.

"La nostra entusiasmante collaborazione con HeiQ per HeiQ AeoniQ rappresenta un'altra importante pietra miliare nel nostro percorso per diventare la principale piattaforma di moda premium al mondo basata sulla tecnologia. In linea con la nostra audace mission, 'We Love Fashion, We Change Fashion', questa collaborazione rivoluzionaria con HeiQ ci consente di promuovere ulteriormente l'innovazione e la sostenibilità tra le offerte dei nostri marchi, favorendo in tal modo un impatto misurabile sia per l'ambiente che per la società", ha dichiarato Daniel Grieder, CEO di HUGO BOSS.

Prima dell'investimento azionario di HUGO BOSS, The LYCRA Company ha accettato di essere distributore esclusivo del filato HeiQ AeoniQ, attraverso il pagamento di una commissione per la tecnologia basata sul raggiungimento di traguardi e l'impegno a sfruttare la sua vasta conoscenza del settore tessile e l'accesso ai canali di mercato per preparare la nuova tecnologia a un ampio utilizzo nelle applicazioni del settore abbigliamento.

"La sostenibilità continua a essere un principio fondamentale della strategia di The LYCRA Company, poiché ci concentriamo sulla fornitura di tecnologie a valore aggiunto per aiutare i nostri clienti a creare e sviluppare un'offerta eccezionale nell'ambito dei tessuti e dei capi di abbigliamento, riducendo al contempo l'impronta ambientale, ma senza sacrificare il comfort o le prestazioni", ha dichiarato Julien Born, CEO di The LYCRA Company. "Grazie alla nostra stretta collaborazione con HeiQ, stiamo collaborando per accelerare la commercializzazione del filato AeoniQ di HeiQ e siamo entusiasti dell'impatto che questa innovazione rivoluzionaria avrà sul settore dell'abbigliamento".

"Gli impegni finanziari di aziende prestigiose come HUGO BOSS e The LYCRA Company sono un forte sostegno al potenziale rivoluzionario di HeiQ AeoniQ. Ciò dimostra anche la nostra capacità di commercializzare la nostra proprietà intellettuale legata a HeiQ AeoniQ, ora valutata a 200 milioni di dollari USA. HeiQ AeoniQ è un'alternativa versatile al poliestere e al nylon e le sue qualità positive dal punto di vista climatico creano un'opportunità di mercato molto allettante per HeiQ, dato che i marchi e i rivenditori di moda sono sempre più sotto pressione per fare la loro parte nella decarbonizzazione dei loro prodotti e nella riduzione delle loro impronte ambientali", ha dichiarato Carlo Centonze, co-fondatore e CEO di HeiQ.

I proventi raccolti saranno in gran parte destinati ad aumentare la produzione e commercializzare questa tecnologia dirompente. In questo contesto, HeiQ AeoniQ LLC costruirà la sua prima giga-fabbrica commerciale nell'Europa centrale entro la fine del 2024; per il momento, la società sta ampliando il suo stabilimento pilota di commercializzazione per la produzione di fibre, prevista per il secondo trimestre 2022.

HeiQ AeoniQ, il filato cellulosico realizzato con materie prime positive dal punto di vista climatico

HeiQ AeoniQ (Aeon: lotta per l'eterna circolarità), un filato costituito da un filamento continuo a base di cellulosa, con il potenziale per competere con le fibre di poliestere e nylon, è una tecnologia proprietaria per il settore dell'abbigliamento rivoluzionaria, prima sul mercato e scalabile, che consentirà la produzione di un filato cellulosico sostenibile, progettato per la circolarità e il riciclo a circuito chiuso, che potrebbe in ultima analisi sostituire le fibre a base di petrolio.

I filati HeiQ AeoniQ sono realizzati con biopolimeri cellulosici che durante la crescita si legano al carbonio nell'atmosfera. Il filato HeiQ AeoniQ è stato progettato per sostituire i filati a base di petrolio esistenti, come il poliestere e il nylon persistenti nell'ambiente, che rappresentano oltre il 60% della produzione tessile annuale globale, pari a 111 milioni di tonnellate. Il mercato globale delle fibre di poliestere e nylon ha un valore stimato di 135 miliardi di dollari USA, con un CAGR superiore al 3,5% per il prossimo decennio (Statista). Per ogni tonnellata di poliestere e nylon sostituita da HeiQ AeoniQ, è possibile ridurre fino a 5 tonnellate di CO2.

Rispetto a poliestere, nylon, cotone e prodotti rigenerati a base di cellulosa tradizionali, la produzione di filati HeiQ AeoniQ ha il potenziale per trasformare l'impatto ambientale della produzione di fibre, poiché il materiale è progettato per essere circolare, utilizza energia rinnovabile al 100% per la produzione, prevede un riciclo a circuito chiuso di oltre il 99,5% dei fattori di produzione, non utilizza sostanze chimiche tossiche e non fa uso di terreni coltivabili, pesticidi o fertilizzanti per le materie prime.

Informazioni su HeiQ

Fondata nel 2005 come spin-off della Scuola politecnica federale di Zurigo (ETH) e quotata sul mercato principale della Borsa di Londra (LSE: HEIQ), HeiQ è un innovatore dirompente con un solido portafoglio IP. Leader nell'innovazione tessile e dei materiali, HeiQ ha creato alcune delle tecnologie più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni attualmente disponibili sul mercato. Obiettivo di HeiQ è migliorare la vita di miliardi di persone attraverso innovazioni pionieristiche nel settore tessile e dei materiali. Combinando tre aree di competenza - ricerca scientifica, produzione di materiali speciali e branding di ingredienti di consumo - HeiQ è il partner di innovazione ideale per creare prodotti differenziati e sostenibili e sfruttare il valore aggiunto nei punti vendita. Con i suoi 14 uffici, 7 stabilimenti di produzione e 7 centri di ricerca e sviluppo, HeiQ oggi impiega 240 professionisti. Ha una capacità totale di 45.000 tonnellate di prodotti chimici speciali all'anno e serve oltre 1.000 clienti industriali in oltre 60 Paesi. Oggi, i beni di consumo e i dispositivi medici di HeiQ sono disponibili in 56 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.heiq.com

