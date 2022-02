Csm: Tajani, 'sistema elezione come per dogi Venezia'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sulla giustizia "è stata approvata una buona riforma, un passo in avanti. Per quanto riguarda Forza Italia c'è da cambiare le norme che riguardano il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, per cancellare definitivamente la vecchia storia della magistratura divisa per correnti. Ecco perchè noi presentiamo un modello simile a quello dell'elezione dei dogi a Venezia: vengono sorteggiati dei nomi e poi tra questi nomi viene eletto il rappresentante al Consiglio superiore della magistratura". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando Strasburgo.