Bollette: Tajani, 'serve piano energetico nazionale'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Il Governo italiano deve prendere la guida dell'emergenza energetica soprattutto per quanto riguarda il gas anche a livello europeo. Dobbiamo fare di tutto per impedire che industria e famiglie siano messe in ginocchio da prezzi sempre crescenti. In più c'è un'inflazione galoppante che rende sempre più complicata la situazione delle famiglie". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando Strasburgo.

"Aumentare la produzione del gas nazionale, puntare sul nucleare pulito e cominciare a vedere anche dal punto di vista fiscale cosa si può fare -ha aggiunto l'esponente azzurro- per ridurre il fardello dell'energia. E poi naturalmente un mix energetico che deve vedere in Italia una crescita costante dell'utilizzo delle rinnovabili, tutto questo con un piano energetico nazionale".