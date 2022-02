Bollette: Fi incontra categorie, giù tasse e meno dipendenza per energia

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Gli aumenti da record del prezzo dell'energia, che non si arrestano nemmeno oggi, l'inflazione che ne consegue e la decisione del governo di depotenziare gli effetti del super bonus 110%, stanno mettendo a rischio la ripresa del sistema economico nazionale. Per questa ragione Forza Italia ha incontrato le associazioni di categoria Confindustria, Confcommercio e Ance per ascoltare e proporre soluzioni". È quanto si legge in una nota di Forza Italia al termine dell'incontro con Confindustria, Confcommercio e Ance, organizzata dal capo dei dipartimenti Alessandro Cattaneo e alla quale hanno partecipato il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo al Senato e alla Camera Annamaria Bernini e Paolo Barelli.

"Sull'energia -prosegue il comunicato- il Governo si sta muovendo nella direzione indicata da Forza Italia, quella cioè di raddoppiare la produzione nazionale di gas, rivedendo la moratoria deciso alcuni anni fa. Bisogna però affrontare l'emergenza abbassando immediatamente il carico fiscale sulle bollette, che sono gravate da un eccesso di tasse: alcune aziende cosiddette energivore sono state costrette a rallentare o fermare le produzioni, altre si stanno organizzando per spostarle di notte, quando l'energia è meno cara".

"È necessario però -conclude la nota- risolvere in maniera strutturale il problema della drammatica dipendenza energetica dell'Italia dall'estero: bisogna costruire un nuovo e diverso mix energetico, valorizzando non solo il gas ma anche tornando a studiare i nucleare di ultima generazione, che anche l'Unione europea considera energia pulita e di transizione".