Basket: Nba, Harden è ancora infortunato e salta l'All Star Game

Philadelphia, 14 feb. - (Adnkronos) - James Harden non ha ancora recuperato dall'infortunio al bicipite femorale. Secondo quanto comunicato dai Philadelphia 76ers, il 32enne, ex Brooklyn Nets, è ancora alle prese con la riabilitazione da quel problema muscolare e non parteciperà quindi all'All Star Game in programma il prossimo 20 febbraio. Il suo posto lasciato vacante (e probabilmente anche quello di Zach LaVine, anche lui alle prese con un problema al ginocchio) verrà assegnato a un giocatore della Eastern Conference scelto dal commissioner Adam Silver: i due nomi più accreditati sono Jarrett Allen, centro dei Cleveland Cavaliers padroni di casa nel weekend delle stelle e mai convocato in carriera, e l'ala dei Toronto Raptors Pascal Siakam, già All-Star nel 2020. Il debutto di Harden con la nuova maglia dei Sixers (di cui indosserà il numero 1, abbandonando il suo amato 13 ritirato in onore di Wilt Chamberlain) è quindi rimandato a dopo la pausa per l'All-Star Weekend.