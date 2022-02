Balneari: Battelli (M5s), 'basta proroghe, dibattito per mozione maggioranza'

14 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - Sulle concessioni demaniali "bisogna aprire un dibattito ampio. Lo faremo anche per la redazione della mozione, che spero sia di maggioranza, di una maggioranza unita". Lo ha detto Sergio Battelli, del M5s, nella discussione in aula alla Camera sulla mozione di FdI sulla Bolkestein.

"La parola proroga la vorremmo mettere in un cassetto", ha premesso Battelli spiegando: "Alcuni chiedono proroghe automatiche in aperto contrasto con le normative europee sapendo che le sanzioni arriveranno e a pagare saranno tutti i cittadini. Parliamo di milioni di euro pubblici, così come il demanio".