Ucraina: Boldrini (Pd), 'invio militari italiani con Nato? Spero non si arrivi a questo'**

14 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Intanto, spero che non ci si arrivi. Mi auguro non si arrivi a questo punto, che non sia necessaria una decisione del genere e che si raggiunga un accordo perchè la guerra sarebbe catastrofica e va scongiurata". Così Laura Boldrini del Pd risponde all'Adnkronos in merito alla possibilità che truppe italiane vengano coinvolte con la Nato nella crisi ucraina e che quindi il Parlamento debba votare per autorizzare l'eventuale missione.

Nel caso ci fosse un voto in Parlamento, quale sarebbe la sua posizione? "Ancora è prematuro parlare di intervento di nostri militari, un intervento che ovviamente sarebbe attraverso la Nato. Valuteremo quale sarà la proposta che ci verrà fatta in sede Nato e poi decideremo. E' chiaro che non si può subire questa politica aggressiva di Putin come se nulla fosse e un'invasione va scongiurata ma vanno trovate modalità per impedirla che non siano quelle della guerra".

"E penso anche bisogna manifestare solidarietà alle cittadine e ai cittadini ucraini. Mi auguro ci sia una manifestazione e anche più manifestazioni di piazza per dire no alla guerra e mostrare la nostra vicinanza". Il Pd dovrebbe farsi promotore? "Il Pd farà sicuramente iniziative su questo tema a livello interno, nei circoli, con gli iscritti. Poi di volta in volta si valuteranno eventuali iniziative esterne".