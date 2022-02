Rugby: Lamaro, 'non sfruttate troppe occasioni'

13 febbraio 2022 a

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "Non siamo stati bravi nella disciplina, abbiamo concesso troppe punizioni ed è difficile con una squadra brava come l'Inghilterra. Dobbiamo anche essere più concreti in attacco e sfruttare quanto creiamo". Così il capitano dell'Italia Michele Lamaro dopo la sconfitte per 33-0 contro l'Inghilterra nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni. "Sapevamo che ci avrebbero allargato in difesa e ci avrebbero attaccato lì, ma dovevamo difendere meglio -aggiunge il 23enne romano-. La difesa ha comunque tenuto in mischia, ma dobbiamo lavorare in attacco: non abbiamo sfruttato troppe occasioni".