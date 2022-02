Rugby: Crowley, 'non abbiamo concretizzato le occasioni avute, serve salto di qualità'

13 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - “Con gli inglesi è stata una a partita completamente diversa rispetto a quella della settimana scorsa in Francia. Sul breakdown gli inglesi hanno scelto di restare sempre in piedi, e noi abbiamo trovato difficoltà importanti nel gestire il nostro gioco partendo da quella base”. Così il ct dell'Italrugby Kieran Crowley dopo la sconfitta per 33-0 contro l'Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni.

“Non ci sono mancate le occasioni, nel secondo tempo in particolare ne abbiamo avute -aggiunge Crowley in conferenza stampa-, se sfruttate avremmo potuto portare a casa punti che avrebbero potuto tenere più stretto il punteggio, solo che a questo livello, con occasioni di questo tipo le altre fanno punti, noi oggi invece no, e qui dobbiamo certamente fare un salto di qualità”.