Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo nel match valido per la 25/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere sin qui la partita il calcio di rigore trasformato da Abraham al 46'.