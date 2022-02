Calcio: Serie A, Genoa-Salernitana 1-1

13 febbraio 2022 a

Genova, 13 feb. - (Adnkronos) - Finisce senza vincitori né vinti la sfida fra Genoa e Salernitana, valida per la 25/a giornata di Serie A e disputata allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Un punto che non cambia le cose per le ultime due forze della classifica. Al vantaggio dei padroni di casa con Destro al 32' replica Bonazzoli nel primo minuto di recupero della prima frazione. In classifica rossoblù penultimi con 15 punti, granata ultimi a quota 12.