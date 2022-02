Atletica: super lancio di Sara Fantini a Modena, martello a 72,61

13 febbraio 2022 a

Modena, 13 feb. - (Adnkronos) - Vola il martello di Sara Fantini. A Modena, la lanciatrice azzurra si migliora di trenta centimetri, fino a 72,61, e diventa la seconda italiana di sempre nella specialità. È un risultato che la avvicina al record nazionale di Ester Balassini, ormai distante meno di un metro (73,59 a Bressanone nel 2005). Per la 24enne emiliana dei Carabinieri è attualmente la migliore prestazione mondiale dell'anno, nelle fresche liste del 2022: il lancio più lungo lo mette a segno all'ultimo turno, dopo aver già sfiorato con 72,00, al quinto lancio, il precedente personale di 72,31 siglato nello scorso giugno a Madrid. Nel 2021 Fantini ha centrato la finale alle Olimpiadi di Tokyo, terminata al dodicesimo posto. Nella nuova stagione era invece la sua seconda uscita dopo il debutto da 69,46 di due settimane fa a Faenza.

“Mi sono sbloccata dopo tre lanci nulli, tutti finiti sulla gabbia - racconta la lanciatrice allenata a Bologna da Marinella Vaccari, già coach della Balassini - non si incastravano ‘cosine' tecniche ma in gara eravamo in tre, quindi l'idea di forzare da subito era ragionata, tanto avrei avuto a disposizione tutti i sei lanci. Poi, dopo il 67,82 al quarto, è cambiato tutto negli ultimi due. È una giornata che mi dà ancora più sicurezza, anche perché il 72,61 non è stato il lancio perfetto, ma ancora decisamente migliorabile. Sono consapevole che stiamo crescendo nella direzione giusta e sono felice soprattutto di aver già centrato la misura che mi porterà ai Mondiali di Eugene a luglio e agli Europei di Monaco di Baviera ad agosto, senza dover rincorrere il ranking come invece lo scorso anno per le Olimpiadi”.