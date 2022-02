12 febbraio 2022 a

Pechino, 12 feb. - (Adnkronos) - Niente finale di salto con gli sci per l'italiano Giovanni Bresadola ai Giochi invernali di Pechino 2022. Nel primo turno dal trampolino lungo individuale, il giovane azzurro ha saltato 127 metri: una misura che non gli vale l'ingresso tra i primi 30, necessario per potersi qualificare alla finale in programma più tardi.