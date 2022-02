Pechino 2022: Mosaner, 'dobbiamo resettare e fare meglio domani'

12 febbraio 2022 a

Pechino, 12 feb. - (Adnkronos) - "Fa parte del gioco, a volte vinci, a volte perdi. Il doppio misto e questo sono due diversi tipi di sport. È dura, ma è questo. Dobbiamo resettare e provare a fare meglio domani". Così Amos Mosaner dopo la sconfitta per 12-9 degli azzurri del curling contro la Cina, terzo ko in tre gare. L'Italia avrà due partite in programma nella giornata di domani: la prima contro la Russia e la seconda contro la Svizzera.