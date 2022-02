Pechino 2022: Brignone, 'non so se ho fatto amicizia con questa pista'

12 febbraio 2022 a

Pechino, 12 feb. - (Adnkronos) - “Sul piano era talmente dritta che ho saltato la porta, anche nei curvoni non bisogna chiudere e la più grande difficoltà è portare velocità, stare bene chiusi e sui dossi sfruttare le pendenze per sfruttar bene la velocità. Non so se ho fatto amicizia con questa pista, ma domani sarò già in qualifica. Secondo me Sofia fa bene a provare a far la gara, in discesa è stata la migliore quest'anno e se se la sente fa bene”. Così Federica Brignone dopo la prima prova della discesa olimpica chiusa al 20° posto.