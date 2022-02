Cremona: ruba da auto e tenta di spaccare vetrina, bloccato da carabinieri

12 febbraio 2022 a

Milano 12 feb. (Adnkronos) - Prima ha tentato di frantumare una vetrina, poi ha rubato su due auto in sosta, ma è stato visto da alcuni residenti e poco dopo bloccato e denunciato dai carabinieri per furto aggravato e tentato furto. È successo pochi giorni fa a Cremona.

La Radiomobile è intervenuta verso le 21.30 in via Brescia, al negozio di abbigliamento “Immagine moda”, dove era stato segnalato un uomo che aveva tentato la spaccata, armato dei dischi dei freni ed era poi scappato. Arrivati sul posto, i militari – grazie alle segnalazioni dei residenti – hanno rintracciato il malintenzionato in una via vicino. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha cercato di scappare prima in bicicletta e poi a piedi, nascondendosi tra le auto.

Bloccato dai carabinieri, ha tentato di disfarsi di un mazzo di chiavi, risultato poi rubato da uno dei veicoli in sosta, da cui l'uomo aveva prelevato anche denaro contante. Le portiere delle auto inoltre erano sporche di sangue, poiché l'uomo nel tentativo di frantumare la vetrina, si era tagliato a una mano.