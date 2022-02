Covid: Comune Milano, ‘calano contagi, al lavoro per riattivare post-scuola' (2)

12 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Rispetto all'ipotesi che la Lombardia possa presto diventare zona bianca, il Comune sottolinea che "tale prescrizione di rispetto delle bolle non cambierà in modo considerevole e per questo tale nuova classificazione non basterà da sola a permettere la riattivazione del servizio di post scuola. Senza che siano modificate le indicazioni per le bolle, la nuova classificazione permetterebbe infatti di unire bambini e bambine di massimo tre sezioni e questo si ripercuoterebbe nuovamente sull'orario ordinario 7.30-16.30, come accaduto nei mesi di ottobre, novembre e, soprattutto, dicembre".

“Non abbiamo mai smesso di lavorare con i Ministeri, sui tavoli Anci, regionali e nazionali, ovunque si parli di servizi educativi per proporre il superamento o almeno la attenuazione delle stringenti indicazioni sulle bolle (che non sono invece previste per il post scuola delle Primarie, che infatti non è stato sospeso)", sottolinea la vicesindaco Scavuzzo.

"Un lavoro - prosegue - che non è affatto una perdita di tempo, come dimostra proprio il decreto legge del 4 febbraio, che è nato anche grazie a questo costante confronto e apporto dato dal dialogo con i Comuni, il nostro per primo". "Confido che la situazione epidemiologica e il dialogo con Ministeri e autorità sanitarie possa portare al più presto a una risoluzione della problematica, così da poter riattivare il servizio perché sarà una festa per i bambini, per le famiglie e anche per noi del Comune”, conclude Scavuzzo.