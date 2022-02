Covid: Comune Milano, ‘calano contagi, al lavoro per riattivare post-scuola'

12 febbraio 2022 a

Milano 12 feb. (Adnkronos) - "Dopo un lungo periodo di difficoltà nell'apertura dei servizi 0-6 anni a causa dell'impennata di contagi tra dicembre e gennaio, in questi ultimi giorni si è cominciato a registrare un positivo miglioramento della situazione: calano i contagi sia tra bambini e bambine sia tra il personale educativo". Lo fa sapere il Comune di Milano in una nota, precisando che "rispetto agli oltre 900 tra educatrici ed educatori assenti a vario titolo che si sono registrati dalla riapertura dopo la pausa natalizia, oggi sono ancora circa 700 quelli assenti. Un numero considerevole ma in continuo calo che ha permesso, a partire dalla scorsa settimana insieme all'introduzione delle nuove norme sulla gestione delle quarantene, di riaprire negli orari ordinari praticamente tutte le sezioni di nidi, scuole dell'infanzia e sezioni primavera".

Resta ancora in sospeso il servizio di post scuola, ma l'Assessorato all'istruzione assicura di stare "lavorando con l'obiettivo di una sua riattivazione". “Mi preme chiarire che il Comune intende riavviare il servizio di post scuola per i nidi e le scuole dell'infanzia a Milano", dichiara la vicesindaco e assessore all'Istruzione Anna Scavuzzo, precisando che "riavviare il post scuola, però, non deve mettere in crisi il tempo ordinario e per questo stiamo lavorando affinché si possa al più presto arrivare a centrare questo obiettivo. Per la sua riattivazione, diversi sono i fattori da considerare: oltre alle assenze degli educatori, c'è il rispetto dell'obbligo delle bolle che, nonostante siano state modificate le regole per didattica a distanza, sospensioni e quarantene, non hanno visto una modifica nella loro applicazione”.