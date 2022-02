Calcio: Pioli, 'squadra più matura di un anno fa'

12 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 12 feb. - (Adnkronos) - "Sono assolutamente convinto che la squadra sia molto più consapevole e matura di quanto non lo fosse un anno fa. E' normale che sia così: siamo giovanissimi, ma abbiamo attraversato tante esperienze e siamo cresciuti. Sappiamo che ogni partita ha un peso specifico importante e andrà affrontata con grande attenzione: ciò che conta è solamente domani". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre lavorato con forza -sottolinea Pioli-. La forza di questo gruppo è rimanere uniti nelle difficoltà, è molto più gratificante farlo durante le difficoltà. Siamo molto soddisfatti delle ultime due partite (vittorie contro Inter in campionato e Lazio in Coppa Italia ndr), ma siamo molto concentrati sulla partita di domani".