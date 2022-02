Calcio: Allegri, 'tridente Morata-Dybala-Vlahovic una possibilità, devo valutare'

12 febbraio 2022 a

a

a

Torino, 12 feb. - (Adnkronos) - "Il tridente Morata-Dybala-Vlahovic? Può essere schierato, come può non essere schierato. E' una possibilità, nelle prossime ore valuterò". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta. "In attacco c'è il rientro di Kean che sta bene, mentre Bernardeschi sarà a completa disposizione da lunedì -aggiunge il tecnico livornese-. Per quanto riguarda il resto, Chiellini è out, tutti gli altri sono a disposizione".

Dybala si sta trovando meglio adesso con Vlahovic? "E' normale che con un punto di riferimento in avanti tutti ne traggano giovamento. Stiamo lavorando con un entusiasmo diverso ma lo ripeto: non abbiamo fatto niente, l'obiettivo della Juventus è vincere le partite. Domani c'è l'Atalanta poi il Torino. C'è solamente da fare in questo momento, non c'è da chiacchierare", conclude Allegri.