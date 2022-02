Bollette: Mazzeo, 'rincari insostenibili, governo intervenga rapidamente'

12 febbraio 2022 a

Firenze, 12 feb. - (Adnkronos) - "Il caro bollette sta diventando insostenibile per famiglie, imprese e per gestori dei servizi essenziali". Lo afferma su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

"All'ospedale di Careggi, a Firenze, si stima un aumento dei costi per l'energia elettrica di 25 milioni di euro nel 2022 - aggiunge Mazzeo - Quello che servirebbe per assumere 80 medici, 200 infermieri e 100 oss. A livello regionale le stime parlano di un aumento di spesa per l'energia elettrica di circa 200 milioni. Risorse che rischiano di essere tutti mancati investimenti o nuove assunzioni. Questi sono solo degli esempi. Pensate ai costi che avranno le imprese ad alto consumo energetico. Quei costi verranno poi ribaltati su cittadini e famiglie che già devono pagare quasi 1000 euro l'anno di aumenti per le utenze domestiche".

Il presidente dell'Assemblea legislativa toscana conclude sostenendo che "il caro bollette è un problema che riguarda tutti" e "il governo ha il dovere di intervenire in maniera rapida, altrimenti il rischio è quello di spegnere le luci alla ripresa".