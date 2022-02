Banche: Patuelli (Abi), 'loro lavoro meno aspro con ritorno a normalità su tassi'

12 febbraio 2022 a

Parma, 12 feb. (Adnkronos) - “Non è ancora finita la fase dei tassi zero. Ci sono alcuni tassi di mercato che danno dei primi sintomi di germoglio, le banche in Italia si sono abituate a operare fruttuosamente con dei tassi veramente rasoterra. Se ci sarà un minimo ritorno alla normalità, che significa che non ci saranno più dei tassi passivi, a questo punto penso che il lavoro possa essere meno aspro”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, a margine del congresso dell'Assiom Forex a Milano sulla possibilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce.