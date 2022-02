Shell: accordo con Pad Multienergy, torna in Italia con 500 distributori

11 febbraio 2022 a

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Shell espande la sua presenza nel mercato della mobilità in Italia con un contratto di retail brand licence siglato con Pad Multienergy, operatore attivo nella distribuzione e commercializzazione di carburanti, che utilizzerà il marchio Shell sulla propria rete. Secondo l'accordo, Pad Multinenergy svilupperà oltre 500 stazioni di servizio, riportando il brand Shell sulla rete stradale italiana. L'inaugurazione del primo punto vendita è prevista a marzo e, nell'arco dei prossimi mesi, seguiranno le altre aperture. Shell e Pad Multienergy, oltre ai prodotti tradizionali, introdurranno gradualmente sulla rete nuovi carburanti a basse emissioni, come Biofuels, Gnl (Gas Naturale Liquefatto) e punti di ricarica per veicoli elettrici.

“Siamo entusiasti di ritornare sul mercato retail in Italia", ha detto Giorgio Delpiano, senior vice president di Shell Fleet Solutions and E-Mobility. "Il brand Shell è sinonimo di qualità, di servizi e di innovazione e presto offriremo ai nostri clienti nuove soluzioni per i loro viaggi, incluse stazioni di ricarica elettrica e carburanti a basse emissioni. Questo accordo è un'ulteriore conferma del nostro impegno a mantenere la leadership globale nel mercato mobility e del nostro obiettivo di essere presenti in oltre 90 Paesi entro il 2025”.

Per Federico Petrolini, amministratore delegato di Pad Multienergy, “la collaborazione con Shell permetterà di introdurre prodotti e servizi innovativi che vengono ora resi disponibili per soddisfare le esigenze degli utenti italiani. La riconosciuta affidabilità e il grande know-how di Shell rappresentano un' importante opportunità per rafforzare la nostra presenza nel mercato italiano, anche attraverso nuove collaborazioni con operatori del settore”.