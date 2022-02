11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Io non mi fiderei mai del Pd e soprattutto di Letta. Non avete il sospetto che lavori per un progetto draghiano con Forza Italia, Renzi, i centristi?". Così Alessandro Di Battista a Accordi&Disaccordi sul Nove.