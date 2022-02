11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "I provvedimenti presi in Cdm riguardano la riforma del Csm ma anche la procedura per la vendita di Ita". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato gli emendamenti al disegno di legge sulla riforma del Csm.