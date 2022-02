Ita: al via privatizzazione, per vecchia Alitalia storia di 'fumate nere'/Adnkronos (3)

11 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Riparte la procedura di vendita con la pubblicazione, a maggio, del bando per le manifestazioni di interesse per la vendita mentre intanto arriva una iniezione di liquidità con un prestito ponte statale di 900. Lo scenario cambia ancora dopo le elezioni politiche del 2018 con l'insiediamento del governo giallo-verde che affronta il dossier Alitalia. Ora lo Stato è pronto tornare azionista di Alitalia, grazie a una newco con una dotazione iniziale di almeno 2 miliardi. A fare da regia all'operazione vengono chiamate le Fs che si mettono alla ricerca di un partner industriale. Si tratta con Atlantia, con Delta che però non intende andare oltre la quota del 10%. Si attendono le mosse di Lufthansa e c'è l'interesse di Easyjet. Ma alla fine l'operazione di salvataggio non decolla e neanche questa volta si arriva a una soluzione di mercato.

Cambiano, intanto, i vertici della compagnia in amministrazione straordinaria. I tre commissari Enrico Laghi, Stefano Paleari e Daniele Discepolo, subentrato a Gubitosi nominato ad di Tim, si dimettono e a fine 2019 viene nominato commissario Giuseppe Leogrande. Il 5 marzo 2020 viene pubblicato il nuovo bando di vendita. A manifestare interesse per tutto o un pezzo della società, in particolare una cordata guidata da Almaviva, Synergy Group di German Efromovich e USAerospace. Ma con lo tsunami che si abbatte con la pandemia sul trasporto aereo, per Alitalia comincia tutta un'altra storia che porterà alla nascita di Ita.