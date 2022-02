Infortuni: Assimpredil Ance, unire le forze per sicurezza sul lavoro

11 febbraio 2022 a

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - "Lo sforzo che quotidianamente facciamo con i nostri enti bilaterali per la regolarità del lavoro, la formazione e la prevenzione dai rischi è una barriera fondamentale per contrastare l'inaccettabile perdita di vite umane. È terribile constatare che purtroppo non è stato sufficiente e per questo credo che sia necessario mantenere sempre più alta l'attenzione e unire ancora di più le forze di tutti quelli che combattono per la sicurezza del lavoro”. Lo ha detto Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, l'associazione delle imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dopo l'incidente in un cantiere a Milano in cui un operaio è morto e un altro è in gravissime condizioni.