Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Voglio unirmi alle celebrazioni della giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Per questo mercoledì visiterò con il premio Nobel Parisi il laboratorio nazionale del Gran Sasso per incontrare tante ricercatrici italiane e straniere, ringraziarle per l'esempio". Lo ha detto il premier Mario Draghi.