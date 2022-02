Governo: Draghi, 'allo studio interventi, impegnati a mantenere la crescita

11 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Nel primo trimestre c'è un rallentamento della crescita, le cifre dell'Italia sono meno marcate di altri paesi europei anche se la Commissione per l'Italia prevede una crescita del 4,1, superiore a quella di Francia e Germania. Ci sono dei rischi, questi solo legati al prezzo dell'energia, l'inflazione e dalle tensioni geopolitiche che possono nascere nei prossimi mesi o giorno o settimane. Abbiamo presenti queste categorie di rischi e il governo sta riflettendo su interventi in tutte queste aree. L'importante è mantenere la crescita, mantenerla ci permette di affrontare l'elevato rapporto debito/Pil che abbiamo e di affrontare con fiducia i mercati". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.