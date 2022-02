Giustizia: Mirabelli (Pd), 'su riforma importante punto di sintesi da cui non discostarsi'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Sulla riforma del Csm si è arrivati ad un punto importante di sintesi, cioè quello di eliminare le cosiddette porte girevoli, limitando la possibilità per chi viene eletto nelle istituzioni di continuare a esercitare funzioni giurisdizionali, e poi di giungere a sistema elettorale che garantisca che le correnti più forti non continuino a padroneggiare tutte le nomine del Csm. E' una riforma fondamentale. Era un sollecito importante che Mattarella ci ha rivolto nel suo discorso di insediamento. Ora il Parlamento lavorerà, ma il punto di sintesi al quale si è arrivati è molto importante e da quello non ci si può discostare”. Così Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori dem.