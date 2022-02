Energia: Clò, 'tsunami prevedibile, crisi strutturale e peggio sta per arrivare' (2)

11 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Alcuni studi internazionali, rileva l'ex ministro dell'Industria, "stimano che il prezzo dell'elettricità continuerà ad aumentare per i prossimi due anni. E' una crisi strutturale che durerà per anni". Elettricità e gas ma non solo. Per Clò ci dobbiamo aspettare anche ad un aumento del prezzo del petrolio.

"Attualmente il petrolio si aggira intorno ai 100 dollari al barile. Non escludo che possa raggiungere nei prossimi mesi i 120-150 dollari". Per il direttore della Rivista Energia "bisogna imparare a capire la dinamica dei mercati e non ragionare soltanto con slogan ideologici". La crisi, osserva, "ha evidenziato le numerose ed errate prospettive che sono state fatte nel passato".

In questa crisi, rileva ancora Clò, "non siamo attori di nostri. Non c'è solo la dinamica dei mercati da prendere in considerazione. La decisione della Germania che ha accelerato la chiusura di tre centrali nucleari, ad esempio, ha contribuito a mettere in crisi il sistema europeo". L'Europa, aggiunge, "pensa ancora al 'Fit for 55'. Invece questo pacchetto comporterà un ulteriore aumento dei prezzi e con questo trend di aumento dei prezzi si rischia di arrivare a una rivolta sociale". Insomma, spiega, "la macchina è impazzita e si rischia di andare a sbattere". Nel medio periodo, comunque, "non prevedo una forte riduzione dell'energia. Anzi. Probabilmente il prezzo del gas, finita la stagione invernale, si ridurrà ma da settembre si ritornerà da capo. Non servono interventi congiunturali ma interventi strutturali", conclude Clò.