Lodz, 11 feb. (Adnkronos) - Marcell Jacobs ha vinto la finale dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz in Polonia. Il campione olimpico dei 100 metri ha chiuso con il tempo di 6.49 precedendo lo statunitense Mike Rodgers in 6.62 e l'italiano Ali Chituru in 6.63.