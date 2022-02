Anascodi: 'Bene sinergia fondo mutualistico avversità catastrofali con assicurazioni'

11 febbraio 2022 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali "è importante, ed è importante la dotazione data a Ismea per la sperimentazione nel 2022, per arrivare al 1° gennaio 2023 pronti. Ed è importante la logica di integrazione e sinergia con il sistema assicurativo, in modo anche di ampliare la platea assicurativa, n modo che si assicura abbia incentivo dal fondo". Così Andrea Berti, direttore Asnacodi Italia, intervenendo al XIV convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli.