Scuola: Anip Confindustria al Miur, ribadita importanza sanificazione professionale

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb. (Labitalia) - Una delegazione di Anip Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) guidata dal presidente Lorenzo Mattioli ha avuto un confronto con il ministero dell'Istruzione attraverso il capo dipartimento per la programmazione del Miur Jacopo Greco sul tema della sanificazione delle scuole.

"Come associazione di imprese- spiega Mattioli - abbiamo rimarcato la necessità di assicurare una sanificazione professionale nelle scuole italiane, a garanzia di una corretta esecuzione che possa fungere da tutela per la sicurezza e la salute di tutti. E' bene rimarcare questo aspetto, anche perchè quello delle scuole è uno degli ambienti più sensibili al tema, e vogliamo che il personale, studenti e famiglie, in una fase di allentamento delle misure anticovid, possano essere tranquille sotto il profilo igienico sanitario".

"Ringraziando il ministro Bianchi per aver aperto un confronto, rimaniamo a disposizione del mondo scolastico per offrire il nostro supporto e il nostro know how per consentire la prosecuzione della scuola in presenza e in sicurezza, anche quanto lo stato di emergenza sarà cessato", conclude.