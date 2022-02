Ryanair: O'Leary, 'meglio tariffe basse che soldi da contribuenti italiani'

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. -(Adnkronos) - “Se già volo con la compagnia aerea preferita dagli Italiani, perché dovrei usarne un'altra? Con tariffe più basse, più rotte, più voli, più puntualità e soprattutto senza continuare a prosciugare le tasche dei contribuenti italiani con altri 3 miliardi di euro in aiuti di Stato, preferisco volare con Ryanair, proprio come già fa la stragrande maggioranza degli italiani. Ciao Ita (o come la chiamiamo noi, piccola Lufthansa)". Con questa dichiarazione del CEO del Gruppo di Ryanair, Michael O'Leary , continua il botta e risposta fra il gruppo irlandese e la compagnia che ha preso il posto della vecchia Alitalia. Ieri infatti - in un tour nel nostro paese - il manager aveva minimizzato le prospettive di Ita, che in caso di accordo con Lufthansa, aveva spiegato, "finirà per diventarne la low cost, trasportando solo i passeggeri a Francoforte o Monaco".Parole che avevano spinto Ita a rispondere dicendo che "Al low cost preferiamo il low profile" e regalando a O'Leary la tessera più prestigiosa del suo programma fedeltà.