Pnrr: Fontana, 'è su spalle Comuni, coinvolgere di più le Regioni'

Milano 10 feb. (Adnkronos) - "Il Pnrr è stato previsto sulle spalle dei Comuni e non tutti, da nord a sud, hanno l'organizzazione e le strutture tecniche in grado di svolgere questo compito così complesso". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un post pubblicato su Facebook.

"Il ‘fuorionda' di ieri sera con il sindaco Sala coglie un tema che ho già e più volte esposto a telecamere accese. Le regole impostate dal governo Conte 2, ovvero il rapporto diretto con i Comuni, mi hanno lasciato fin da subito perplesso. E le stesse perplessità accomunano tutte le regioni", prosegue Fontana, sottolineando che "la Lombardia e Milano sono fra le realtà nazionali più virtuose nell'utilizzo dei fondi europei".

"Proprio per non perdere neppure 1 euro delle risorse destinate all'Italia, l'appello che ho più volte fatto al Governo è quello di coinvolgere di più le Regioni per coordinare e assistere i Comuni", evidenzia Fontana, ricordando: "Ho già firmato un accordo con l'associazione dei sindaci lombardi per fornire loro il supporto necessario".In conclusione il presidente assicura che "Regione Lombardia c'è per sostenere tutti i Comuni, dal più piccolo al più grande, per un efficiente e concreto utilizzo dei fondi europei".