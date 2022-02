Pechino 2022, Visintin bronzo nello snowboard

10 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - L'azzurro Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nella big final dello snowboardcross ai Giochi Invernali di Pechino 2022. Oro all'austriaco Alessandro Haemmerle e argento al canadese Eliot Grondin. Dopo aver perso qualche decimo in partenza, Visintin è riuscito a recuperare sul finale, superando all'ultima curva l'austriaco Julian Lueftner.

Alla terza partecipazione olimpica, il 32enne Visintin ha coronato il sogno di una vita. Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia in questa edizione olimpica e del primo podio olimpico dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi (nel femminile c'era stato l'oro di Michela Moioli a PyeongChang 2018).

In stagione, Visintin si era infortunato nella seconda gara di Coppa del Mondo a Montafon, appena dopo aver concluso al secondo posto nell'esordio stagionale, proprio sulla pista di Zhangjiakou. L'azzurro è tornato alle gare solo meno di due settimane fa nella tappa di Cortina d'Ampezzo.

“Aspettavo questa medaglia da otto anni, a Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successo la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un po' meno favorito, ma sapevo di avere buone chance al mio arco". Sono le parole di Omar Visintin. "Sono partito nella big final con la consapevolezza che avrei potuto giocare le mie carte, poi raggiungere il podio è una cosa diversa. Adesso ci riposiamo qualche ora per goderci questo risultato, da domani ci concentriamo sulla prova a squadra dove siamo fortissimi e in lizza per un'altra medaglia. Non essendo il più forte su una partenza molto tecnica dove ogni piccolo errore ti costa tanto tempo, ho pensato di passarla in sicurezza per prendere i miei rischi successivamente perché sapevo di avere la possibilità di recuperare terreno e posizioni", ha aggiunto l'alpino di Lagundo. "L'infortunio al gomito di dicembre è stata una mazzata perché ho pensato di dovere rinunciare alle Olimpiadi, invece la Commissione Medica Fisi è riuscita a fare un miracolo, e quando mi è stato detto che sarei partito per la Cina, ho pensato esclusivamente alla pista. Certamente il braccio non è al massimo, ma tanto mi è bastato per mettermi al collo il bronzo”, ha concluso.

HALFPIPE - La statunitense Chloe Kim si conferma campionessa olimpica dell'halfpipe nello snowboard. La 21enne americana con il punteggio di 94.00 si è imposta al Genting Snow Park, diventando la prima snowboarder a vincere l'oro ai Giochi per due volte di fila in questa specialità. Argento alla spagnola Queralt Castellet (90.25), bronzo alla giapponese Sena Tomita (88.25).