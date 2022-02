10 febbraio 2022 a

Pechino, 10 feb. (Adnkronos) - Sofia Goggia non prenderà parte al SuperiG femminile dei Giochi di Pechino 2022 in programma domani a Yanging. Lo ha confermato la Fisi. Il quartetto italiano in gara sarà composto da Brignone, Bassino, Curtoni e Marsaglia. La Goggia punta ad essere in gara nella discesa libera del 15 febbraio.