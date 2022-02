Pechino 2022: medico Fisi, 'Goggia può farcela per la discesa, valuteremo insieme'

10 febbraio 2022 a

Pechino, 10 feb. - (Adnkronos) - "Sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare energie senza la giusta preparazione. Ora avremo qualche giorno in più a disposizione per aumentare i carichi di lavoro, andare in progressione e trovare la fiducia. A breve ci sarà un ulteriore controllo al ginocchio, per capire come risponde. Poi capiremo le sue sensazioni per poter prendere tutti insieme la decisione". Il medico della Fisi Andrea Panzeri ha fatto il punto sulle condizioni di Sofia Goggia in vista della discesa libera olimpica in programma il prossimo martedì: "Stiamo lavorando in modo graduale e progressivo per trovare la forma e le giuste sensazioni -ha aggiunto Panzeri). Prova cronometrata di sabato? Non siamo qui per rischiare, se ci sarà è perché la situazione sarà chiara e definita. Sarà al cancelletto di partenza della gara se la condizione clinica lo permetterà. Non vogliamo sottoporla a nessun rischio. Se siamo qui a questo punto è perché può provarci".