Nucleare: Paniccia (Asce), 'uscire da conformismo, uso va ripreso in esame'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - ''Non riusciremo a trovare soluzioni alla transizione ecologica se non usciamo dal conformismo, bisogna riprendere in esame perfino il nucleare''. Occorre ''trattare in una maniera meno conformistica i rapporti con la Francia'' per quanto riguarda l'approvvigionamento , visto che hanno ancora le centrali, e con la Germania, per quanto riguarda la distribuzione (attraverso Nord Stream 2). Lo afferma il presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), Arduino Paniccia, intervistato dall'Adnkronos.