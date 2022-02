Lazio: approvata la legge sulla Blue economy, Becchetti 'passo verso sostenibilità ambientale'

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - La Regione Lazio ha approvato la legge sulla “promozione della formazione, occupazione nei settori della Blue economy”, che vede come primo firmatario Daniele Ognibene (Caprogruppo LeU al Consiglio Regionale del Lazio), insieme ai Consiglieri Regionali Gino De Paolis (Lista Zingaretti) e Enrico Maria Forte (PD). Una svolta decisiva per una regione che può vantare ben 361 km di costa sul Mar Tirreno, oltre a 43 laghi, 18 fiumi e 11 porti marittimi strategici per spostamenti e trasporti commerciali.

Sulla tematica è intervenuto Leonardo Becchetti (Co-fondatore di NeXt – Nuova Economia per Tutti), che ha dichiarato: "La legge sulla blue economy è una tappa importante in un percorso che la regione Lazio ha avviato da tempo in direzione della sostenibilità ambientale. L'ecosistema naturale non è un abbellimento decorativo ma ciò in cui siamo immersi e senza i cui servizi (qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo) non possiamo sopravvivere. La legge per la blue economy significa capire che la qualità naturale e paesaggistica di mari, fiumi e coste della regione non è solo panorama di cui godere ma risorsa fondamentale per creare valore economico e sociale. Questa legge si inserisce coerentemente nella riforma della Costituzione che riconosce importanza e valore dell'ambiente modificando due articoli costituzionali".