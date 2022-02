Foibe: Costarelli (presidi Lazio), 'a scuola spazio per tutti senza ideologia, nota Versari è in linea'

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "A scuola momenti tragici della storia come le foibe sono studiati da un punto di vista storico, non ideologico. Hanno spazio tutti, con presentazioni e testimonianze, senza ideologia. Non troviamo nulla nella nota di Versari che possa essere considerato contrario a questo approccio: lo studio di un evento storico da più punti di vista, senza strumentalizzazioni". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "Confermiamo ciò che dice il ministro Bianchi: è un errore paragonare tra loro le tragedie, perché si genera altro dolore. Ogni evento storico non si studia attraverso confronti, ma ciascuno nella propria unicità".