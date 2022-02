Covid: don Matteo (Nembro), ‘prete no vax calpesta memoria morti, bene vescovo che l'ha sospeso' (2)

10 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - “Il vaccino insieme a un'altra serie di cose ci permette di tornare alla normalità e di non avere paura degli altri. Decidere di ostacolare questo processo di uscita dalla pandemia mi sembra un calpestare la memoria e un mancare di rispetto a chi il vaccino non l'ha potuto fare, ma avrebbe avuto desiderio di averlo, visto che ci ha lasciato le penne”, spiega don Matteo, che definisce “questo atteggiamento di chi si oppone a questa possibilità di uscita dalla pandemia un atto di egoismo e di mancanza di senso civico”.

Per questo il prete ha preso posizione, invitando il viceparroco di Mapello a non fare tappa a Nembro: “Mi sembrava giusto dirgli ‘non considerare noi, che abbiamo un vissuto così doloroso, che non vogliamo metterci a discutere dell'opportunità di far finire o meno la pandemia. Auspicherei che tutte le parrocchie gli dicessero ‘non venire da noi'”.