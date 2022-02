Centrosinistra: Boccia (Pd), 'Renzi decida dove stare, se pone nostri temi è benvenuto'

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - Cosa vuole fare Renzi "lo si deve chiedere a Renzi. Non è vero che noi non lo vogliamo. Quando pone temi sul tavolo che coincidono con quelli del campo largo è benvenuto. Quando decide di fare altro, come nelle scorse amministrative, le strade si dividono". Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a Agorà parlando delle alleanze del centrosinistra.

"Ma le amministrative hanno due turni, ci si può incontrare. Le politiche hanno un turno unico, o stai a sinistra o stai a destra", ha sottolineato il responsabile Enti locali del Pd.