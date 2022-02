Calcio: Juventus, Alex Sandro torna tra i convocati per il Sassuolo, out Bernardeschi

10 febbraio 2022 a

a

a

Torino, 10 feb. - (Adnkronos) - La Juventus ha diramato la lista dei convocati di mister Allegri per la sfida di questa sera contro il Sassuolo, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono out gli infortunati Chiellini e Bernardeschi e lo squalificato Kean. Torna a disposizione Alex Sandro.

Ecco l'elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria. Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kaio Jorge, Aké, Soulé.