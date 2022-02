Calcio: Correa, 'Inzaghi mi piace perché mi lascia essere me stesso'

10 febbraio 2022 a

Milano, 10 feb. - (Adnkronos) - "Lui mi lascia fare il mio calcio, tiene tanto alla fase difensiva e vuole che noi attaccanti stiamo sempre sul pezzo: mi chiede sempre di puntare, mi piace perché mi lascia essere me stesso". L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa elogia il suo tecnico Simone Inzaghi nel corso di un'intervista a Dazn nella quale ricorda anche il suo provino con il club nerazzurro da giovanissimo. "Ero un ragazzino che aveva il sogno di poter venire all'Inter, non è successo: poi con gli sforzi mi sono ritrovato qui, ora sono un uomo con esperienza. La foto con Zanetti mi fa restare coi piedi per terra perché stavo sognando, ora che sono qui la apprezzo di più. Chiuso un cerchio? Si possono scrivere tante cose: è stato un punto di partenza di un sogno, è bello guardare indietro ma penso sempre al futuro". Il 27enne attaccante argentino parla anche del rapporto con Lautaro Martinez suo compagno nell'Inter e in Nazionale. "E' bellissimo giocare con lui, abbiamo un bellissimo rapporto: è importante trovarci bene. Ci aiuta tanto giocare insieme all'Inter e in nazionale, tutti e due vogliamo vincere. Chi prepara il mate? Sono io quello che lo porta sempre: magari si arrabbia ma è vero".